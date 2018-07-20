Ещё
«Город образования» познакомит школьников с необычными профессиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Город образования» познакомит школьников с необычными профессиями 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На форуме «Город образования», который пройдет в конце августа на ВДНХ в Москве, школьники столицы смогут принять участие в различных мастер-классах и познакомиться с необычными профессиями — кибертехника умных сред, урбаниста-эколога и экокулинара-молекулярщика, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.
Форум «Город образования» пройдет с 30 августа по 2 сентябре в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде «Московское профобразование» при участии 650 ведущих мастеров-наставников столичных колледжей пройдет более 250 профильных мастер-классов.
«На форуме ждут учеников школ, студентов и их родителей. Мастер-классы зоны «Колледж — территория multiskills» познакомят школьников с актуальными компетенциями HardSkills, SoftSkills, FutureSkills. Посетителям расскажут о профессиях будущего — «Урбанист-эколог», «Кибертехник умных сред», «Электрозаправщик», «Персональный бренд-менеджер», «Экокулинар-молекулярщик», «Дизайн интерфейсов»», — отмечается в сообщении.
На открытой площадке пройдет шоу лидерских мастер-классов от чемпионов профессионального мастерства, где победители и призеры национальных соревнований профессионального мастерства продемонстрируют свой уровень в компетенциях «Электромонтажные работы», «Нейротехнологии», «Графический дизайн», «Электроника», «Мобильная робототехника», «Интернет вещей», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование» и «Сити-фермерство».
Школьники получат ID-профиль компетенций, пройдя современное профнавигационное тестирование и определившись с профессией, выберут маршрут путешествия по стенду «Московское профобразование» для погружения в тайны профессий. На уроке технологии по кулинарному мастерству школьники приготовят осетинский пирог, испекут русские блины и познакомятся с особенностями подачи блюд итальянской кухни. На уроке «Информационные технологии» они освоят навыки моделирования и визуализации в 3D-формате. Участники урока «Производственные технологии» познакомятся с перспективами 3D-принтинга. Для посетителей форума постарше состоится презентация новой московской платформы — навигатор по программам обучения взрослого населения столицы.
Новейшие технологические решения в сфере профобразования, помогающие эффективно организовать учебный процесс, будут представлены на площадке «Техносфера московского колледжа».
РИАМО: последние новости
«Почта России» доставила москвичу «живые» посылки Крупнейший неповрежденный саркофаг вскрыли в Египте Организацию дистанционного голосования планируют обсудить в Москве осенью
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии391
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец41
Еще один туроператор прекратил свою деятельность16
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России329
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение