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Такси «Три десятки» возместило ущерб пенсионерке за «Тартюф»
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Такси «Три десятки» возместило ущерб пенсионерке за «Тартюф» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга через суд обязала выплатить службу такси «Три десятки» компенсацию пенсионерке-инвалиду за срыв непосещение спектакля московского театра. Кроме возмещения убытков компания понесла дополнительно штраф, сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
Машина по заказу в службу такси не подъехала вовремя, в результате чего пенсионерка, инвалид третьей группы, и ее супруг лишились возможности культурно провести время на просмотре спектакля «Тартюф», который привозил в Екатеринбург московский Театр на Малой Бронной. Супруги потратили 5 600 рублей за два билета.
Пострадавшая женщина подала претензию директора компании, но ей было отказано. Старикам помогла написанная жалоба в районную прокуратуру. В итоге с претензиями к транспортной компании в надзорном ведомстве согласились и подали иск в суд. «Прокуратура через суд возложила на службу такси обязанность выплатить пенсионерке в счет возмещения убытков 5 600 рублей, а также штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в размере 2 800 рублей. Суд удовлетворил иск прокурора», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Уместно отметить, что надзорное ведомство обращает особое внимание на незащищенные социальные слои населения, помогая им в судебных исках и несправедливости.
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