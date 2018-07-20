Ещё
Полсотни юных москвичей посещают военно-патриотический клуб в Войковском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полсотни юных москвичей посещают военно-патриотический клуб в Войковском 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В настоящее время в детском военно-патриотическом клубе «Прометей» на территории Войковского занимаются 50 ребят. Об этом на встрече с населением рассказал глава администрации муниципального округа Войковский Борис Скоробогатов.
В «Прометее» юные москвичи могут пройти огневую, строевую и альпинистскую подготовку. У них есть возможность попробовать силы в тренировках, в которых участвуют бойцы спецназа.
На базе клуба также проводят соревнования районного уровня. Мероприятие ко Дню призывника собрало около 200 человек, среди них были воспитанники всех школ района и колледжей. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Во дворе на Нарвской привели в порядок скамейку В 5-м Войковском проезде открыта школа для пациентов с сахарным диабетом Занятия скандинавской ходьбой для участников «Московского долголетия» в Войковском будут проводить все лето
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии406
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение