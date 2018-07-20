Полсотни юных москвичей посещают военно-патриотический клуб в Войковском

В настоящее время в детском военно-патриотическом клубе «Прометей» на территории Войковского занимаются 50 ребят. Об этом на встрече с населением рассказал глава администрации муниципального округа Войковский Борис Скоробогатов.

В «Прометее» юные москвичи могут пройти огневую, строевую и альпинистскую подготовку. У них есть возможность попробовать силы в тренировках, в которых участвуют бойцы спецназа.

На базе клуба также проводят соревнования районного уровня. Мероприятие ко Дню призывника собрало около 200 человек, среди них были воспитанники всех школ района и колледжей. (ео)