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В Алуште и Феодосии вновь оштрафовали нерадивых пользователей пляжей
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В Алуште и Феодосии вновь оштрафовали нерадивых пользователей пляжей 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. На территории городских округов Феодосия и Алушта пользователи пляжей привлечены к административной ответственности за нарушения требований по организации пляжного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
"В рамках работы Межведомственной комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере курортов и туризма Республики сотрудниками Роспотребнадзора осуществлены проверки в отношении пользователей пляжей Феодосии, не оформивших разрешительные документы. По итогам работы в отношении нарушителей составлены админпротоколы. ИП Лукичев оштрафован на 2 тыс. рублей, ООО «Миргородинвест» — на 22 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе.
В свою очередь сотрудники муниципального контроля администрации Алушты по итогам проверок составили четыре протокола об административных правонарушениях, из которых два — за нарушение правил благоустройства, еще два — за нарушения требований к эксплуатации маломерных судов.
Решения о санкциях в отношении нарушителей будут приняты соответствующими комиссиями в ближайшее время.
Ранее сообщал РИА Новости Крым, по итогам проверок Роспотребнадзора к административной ответственности были привлечены три пользователя пляжей в Алуште. Двум индивидуальным предпринимателям были выданы предупреждения, еще одна фирма была оштрафована на 10 тысяч рублей.
Также представители администрации Алушты составили шесть протоколов в отношении нарушителей правил благоустройства территории и приближение маломерных судов к акватории, отведенной для купания, на пляжах города Алушты и села Солнечногорское. Нарушителям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в 20,5 тысяч рублей.
Отдел муниципального контроля администрации Феодосии в отношении пользователей пляжей села Береговое составил два протокола об административных правонарушениях с вынесением решения о штрафах на общую сумму 12 тысяч рублей.
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