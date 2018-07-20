До вечера без воды остались Кировский и Ленинский районы

На магистральном водоводе проводятся ремонтные работы. Как сообщает компания ""Концессии водоснабжения-Саратов" изменены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города: пос. Солнечный; микрорайоны 1А, «6-й квартал», «5-й квартал», «Техстекло»; пос. Северный, пос. КБ, пос. Саксагай, Мирный, Семхоз; жилая застройка и промышленные предприятия по пр. Строителей — Сокурскому тракту. Также в зоне снижения подачи холодной воды находятся котельные и теплоснабжающие пункты.

На месте работают ремонтные бригады, все необходимые материалы и техника имеются. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам администраций районов.

Закончить работы планируют к 22.00