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До вечера без воды остались Кировский и Ленинский районы
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До вечера без воды остались Кировский и Ленинский районы 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На магистральном водоводе проводятся ремонтные работы. Как сообщает компания ""Концессии водоснабжения-Саратов" изменены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города: пос. Солнечный; микрорайоны 1А, «6-й квартал», «5-й квартал», «Техстекло»; пос. Северный, пос. КБ, пос. Саксагай, Мирный, Семхоз; жилая застройка и промышленные предприятия по пр. Строителей — Сокурскому тракту. Также в зоне снижения подачи холодной воды находятся котельные и теплоснабжающие пункты.
На месте работают ремонтные бригады, все необходимые материалы и техника имеются. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам администраций районов.
Закончить работы планируют к 22.00
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