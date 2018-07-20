Ежегодный московский праздник «Сабантуй» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля

Московский общегородской татаро-башкирский праздник плуга «Сабантуй» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

Татарстана и «В музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля 2018 г. в восьмой раз пройдет общегородской праздник «Сабантуй-2018». Гостей на празднике ждет разнообразная программа: выступления мастеров искусств Москвы Башкортостана на пяти сценах, веселые конкурсы и игры — бой мешками на бревне, перетягивание каната, разбивание горшков с закрытыми глазами, доставание монет из миски с катыком, напряженные поединки борцов на поясах, мастер-классы для детей и другие. Художественный руководитель «Сабантуя» в 2018 г. — Ханс-Йоахим Фрай, режиссер торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу», — рассказали в пресс-службе.

На празднике будет работать ярмарка национальных сувениров. Гости «Сабантуя» смогут приобрести изделия народных художественных промыслов, татарские сладости и башкирский мед. Кроме того, в рамках мероприятия приготовят сладкое блюдо чак-чак весом около 2,02 тонны.

Сообщается также, что запланирована концертная программа, а на Москве-реке пройдет парусная регата.

В пресс-службе сообщили, что в 2018 г. «Сабантуй» проходит в 58 регионах России и в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Московский «Сабантуй» — традиционно самый массовый из всех проводимых праздников плуга. В 2017 г. его посетили более 200 тыс. москвичей и гостей столицы», — говорится в материале.