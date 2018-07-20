Компания Грудинина разработает Архангельску новый генплан

Разработкой нового Генерального плана развития Архангельска займётся Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», возглавляемый Михаилом Грудининым. Соответствующее решение принято по результатам состоявшегося на этой неделе открытого конкурса. За свою работу в течение 2018-2019 гг. московская компания получит 7 миллионов 620 тысяч рублей.

Станет ли Архангельск с новым генпланом хоть на шаг ближе к городу-сказке?

Новый генплан придёт на смену «старому» документу, утверждённому депутатами городского Совета ещё в 2009 году. Тот план был разработан компанией «НижегородгражданНИИпроект» ( г. Нижний Новгород ) в бытность мэром Архангельска Виктора Павленко . Ещё до его принятия у многих были сомнения в реалистичности данного плана развития столицы Поморья.

Формально имеющийся генплан может действовать ещё шесть лет — срок реализации обозначен до 2025 года. Однако из-за его сказочности и нереальности потребовалась его досрочная переделка. Подробнее о том, какие ошибки были допущены проектировщиками в прошлый раз, читайте здесь.

Ожидается, что проект Генерального плана Архангельска разработчик представит примерно через год — к 15 августа 2019 года. После этого начнётся публичное обсуждение главного градостроительного документа и после устранения замечания документ будет утверждён Архангельской городской Думой . После этого у областного центра появится новый стратегический документ, который будет, хочется верить, более реалистичным «павленковского генплана-сказки».

Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» был создан в 1929 году для проектирования генеральных планов городов и рабочих поселков, разработки проектной документации для новостроек первых пятилеток. В портфеле компании — генеральные планы сотен городов России и стран ближнего зарубежья.

Генеральный директор «Гипрогора» Михаил Грудинин

Умная экономика и мощный рывок

Предваряя разработку нового Генерального плана развития Архангельска, глава города Игорь Годзиш в феврале 2018 года отмечал, что необходимо создать именно реальный, не сказочный документ. Нужно согласовать документ со Стратегией социально-экономического развития города.

— Необходимо также соотнести планы по развитию территорий с мнением ресурсоснабжающих предприятий относительно строительства объектов инфраструктуры тепло— и водоснабжения, электрификации и газификации. Кроме того, с большим вниманием нужно подойти к ограничениям, которые предполагает законодательство по охране исторических и культурных памятников, — отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Новый генплан развития Архангельска рассчитан на 2020-2040 годы. Как отмечается в конкурсной документации, разработчики должны учесть основную миссию города — опорный центр развития Арктики. Для этого они должны предусмотреть «формирование интеллектуальной экономики и промышленный подъём».

Проще говоря, в администрации Архангельска надеются, что новым генпланом будет предусмотрена новая индустриализация города, основанная на современных технологиях производства.

При этом основой развития в администрации видят повышение предпринимательской активности и привлечение инвестиций. Речь идёт не только о частных инвестициях, но и о возможном участии Архангельска в федеральных, региональных и ведомственных программах развития инфраструктуры.

Особое внимание уделено решению жилищного вопроса. Во-первых, разработчики генплана должны предложить меры, благодаря которым с территории города исчезнет ветхое и аварийное жилье. Во-вторых, на каждого архангелогородца к 2040 году должно приходиться не менее 20 квадратных метров жилья. Чем-то напоминает советский лозунг «Каждой семье к 1980 году — отдельную квартиру».

Уже традиционно в администрации города отмечают, что в генплане должна быть учтена экологическая составляющая, предложены варианты развития систем коммунальной инфраструктуры, транспорта. Акцентируется внимание на необходимости сохранения памятников истории и архитектуры, соблюдения охранных зон.