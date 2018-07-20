МИД: если Запад не может заставить Киев выполнить «Минск-2», можно обсудить другие опции

"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать: если международное сообщество и, в первую очередь, США не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", — сказала она.