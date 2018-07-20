В Московской усадьбе Деда Мороза пройдет детская дискотека

В Московской усадьбе Деда Мороза на Волгоградском проспекте, вл. 168Д, в воскресенье, 22 июля, состоится веселая детская дискотека. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

— Ждем постоянных танцоров и новых любителей музыки на детской дискотеке в нашей усадьбе, — сказала специалист по связям с общественностью Яна Домарацкая

Кроме того, гости усадьбы смогут посетить увлекательные экскурсии и познакомиться с помощниками Зимнего Волшебника. Дискотека начнется в 12.00. Вход на территорию усадьбы свободный.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 657-60-52. (ис)