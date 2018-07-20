Ещё
В Московской усадьбе Деда Мороза пройдет детская дискотека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской усадьбе Деда Мороза пройдет детская дискотека 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Московской усадьбе Деда Мороза на Волгоградском проспекте, вл. 168Д, в воскресенье, 22 июля, состоится веселая детская дискотека. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
— Ждем постоянных танцоров и новых любителей музыки на детской дискотеке в нашей усадьбе, — сказала специалист по связям с общественностью Яна Домарацкая.
Кроме того, гости усадьбы смогут посетить увлекательные экскурсии и познакомиться с помощниками Зимнего Волшебника. Дискотека начнется в 12.00. Вход на территорию усадьбы свободный.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 657-60-52. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках На улице Академика Скрябина отремонтировали ограждение газона Работники животноводства прошли курс переподготовки в ветакадемии в Кузьминках
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии403
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение