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Челябинское ООО «УЗГА» погасло полуторамиллионную задолженность по зарплате
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Челябинское ООО «УЗГА» погасло полуторамиллионную задолженность по зарплате 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Лишь после жалобы в прокуратуру Металлургического района Челябинска 66 работников ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» сумели получить свою заработную плату, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
За июнь 2018 года работодатель задолжал сотрудникам почти полтора миллиона рублей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки соблюдения норм трудового законодательства на предприятии. Руководителю ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» прокурор Металлургического района объявил предостережение и внес представление с требованием незамедлительно принять меры к погашению задолженности по заработной плате. В отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Челябинской области. Работодатель не стал искушать судьбу и добровольно в полном объеме погасил имевшуюся задолженность
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