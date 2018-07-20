Челябинское ООО «УЗГА» погасло полуторамиллионную задолженность по зарплате 

Лишь после жалобы в прокуратуру Металлургического района Челябинска 66 работников ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» сумели получить свою заработную плату, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
За июнь 2018 года работодатель задолжал сотрудникам почти полтора миллиона рублей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки соблюдения норм трудового законодательства на предприятии. Руководителю ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» прокурор Металлургического района объявил предостережение и внес представление с требованием незамедлительно принять меры к погашению задолженности по заработной плате. В отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Челябинской области. Работодатель не стал искушать судьбу и добровольно в полном объеме погасил имевшуюся задолженность