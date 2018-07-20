6 способов защиты от сколов, чтобы машина сверкала как новая

Вопрос сохранности лакокрасочного покрытия заботит любого любящего автовладельца или как минимум тех, кто не хочет делать скидку будущему покупателю на локальную покраску. Способов сохранить ЛКП немало.

Ба-бах! Камешек, вылетевший из-под колес впереди идущей машины, сообщает о своем контакте с кузовом звуковым сопровождением, следом на капоте или крыле и рубце на сердце владельца. Воздействие «пескоструя» и прочей дряни, конечно, в немалой степени зависит от прочности качества покрытия. Между тем, даже отлично и на совесть покрашенная машина вроде Volvo недавнего прошлого скажет спасибо за обработку кузова, препятствующую появлению сколов и царапин. Вот только что предпочесть?

Жидкое стекло

Один из наиболее доступных способов обезопасить автомобиль — нанести слой полимера, известного как жидкое стекло. Он наносится на кузов губкой и высыхает в течение нескольких часов. Следует избегать мойки и разного рода водных процедур в ближайшие три дня, чтобы состав окончательно затвердел. После этого ваша «ласточка» будет выглядеть так, словно ее действительно одели в стеклянный панцирь — сверкать и приковывать взгляды. Покрытие сопротивляется абразивным частицам, содержащимся в пыли и прочим «летающим объектам» лучше, нежели защитная полироль, а также защищает от ЛКП выгорания под солнечными лучами, помета птиц, битума, древесных почек. Наконец, оно имеет водооталкивающие свойства. К жидкому стеклу меньше пристает грязь и это хорошо, поскольку водные процедуры со временем удаляют состав и все надо начинать заново.

Казалось бы, все просто, но компании, предоставляющую данную услугу утверждают, что процедура не такая простая и быстрая как может показаться. Перед нанесением следует не только тщательно вымыть, но и подготовить кузов — очистить от всех видов загрязнений, а при наличии царапин и сколов еще и отполировать машинкой. Процесс может показаться длительным, зато покрытие может держаться до года, оберегая лак и краску. Особо следует заметить, что данный метод не панацея, ибо у любой защиты есть предел прочности. Но ухоженный автомобиль под жидким стеклом будет чувствовать себя явно лучше, да и покрытие служит гораздо дольше полиролей.

Керамическое покрытие

С данным способом обезопасить кузов от разного негативного воздействия окружающей среды знакомы далеко не все. Технология подразумевает нанесение на кузов зерен оксида титана, диоксида кремния и других неорганических соединений, являющихся основой керамики. В данном случае речь идет о мельчайших частицах размером примерно до сотни нанометров, а, потому покрытие иногда называют нанокерамикой. Оно имеет некоторые общие черты с жидким стеклом, в частности, в состав последнего также входит диоксид кремния, но при этом лишены ряда других компонентов, да и зерна в нем покрупнее.

Это удовольствие не из дешевых и зависит от количества наносимых слоев. Чем их больше, тем, соответственно, выше ценник. Шесть слоев с предварительной подготовкой кузова для автомобиля среднего класса может превышать 50 тысяч рублей. Дорого! Но у сторонников «керамики» есть свои аргументы: покрытие получается очень твердым и имеющим устойчивость не только к сколам и царапинами, но и к щелочам, кислотам и прочей химии. Кроме того, керамика предохраняет кузов от ржавчины и ультрафиолетовых лучей.

Защитные свойства керамического покрытия зависят от технологии нанесения, которую следует неукоснительно соблюдать. Поверхность, на которую наносится от 2 до 10 слоев, затем полируется, и машина отстаивается в теплом помещении примерно до восьми часов. В течение следующих двух-трех недель ее не следует мыть, дабы нанокерамика обрела необходимую твердость и могла защищать лакокрасочное покрытие на срок до двух лет.

Жидкая резина

«Стекло» и нанокерамика позволяют автомобилю сохранить его изначальный цвет и не эпатировать публику. Но есть более экстравагантные способы защитить автомобиль. Один из них — так называемая «жидкая резина». Название довольно точное, поскольку эта мастика создана на основе битумно-полимерной эмульсии. Наносится она достаточно легко методом распыления из аэрозольного баллона и защищает кузов от разного вида воздействий, не боится агрессивных химических соединений и не пузырится от стояния под солнцем.

Бесспорным плюсом «резины» является то, что она не требует предварительную подготовку кузова, прикрепляется к лакокрасочному покрытию не на веки вечные и сравнительно легко снимается — фактически как кожа змеи во время линьки, не портя и не срывая заводскую краску. Данный вид покрытия часто выбирают любители тюнинга или того, что лично они подразумевают под данным понятием. Соответственно, машины «обливают» в мастики ярких цветов, либо выбирают черные или темно-серый колер, делающий облик грозным

Виниловая пленка

Ее часто выбирают не только ради того, чтобы защитить краску, а дабы сделать автомобиль как можно ярче и выделить его из потока. Да что там выделить… Иногда в сторону «винил-мобиля» устремляются объективы мобильников, ибо не каждый день удается увидеть автомобиль с зеркальной золотой, хромированной, красной или зеленой оклейкой. Вариантов цветов масса, но они как правило очень яркие.

Увы, пленка имеет ряд очевидных недостатков. Как правило она защищает разве что от мелких царапин банально из-за толщины в среднем равной 100 микрон, легко рвется и режется, в особенности, при низких температурах, что для российских условий эксплуатации критично, если только эксплуатация машины не носит сезонный характер. Примерно через год может начать мутнеть. Процесс оклейки длительный и им должен заниматься опытный мастер, знакомый со всеми тонкостями, иначе вы рискуете получить непотребство.

Полиуретановая пленка

Если целесообразность винила вызывает вопросы, то более толстая (в среднем 150 микрон) полиуретановая пленка выглядит на его фоне куда лучше, но и в разы дороже. История появления данного покрытия интересна: первоначально оно было создано для защиты лопастей военных американских вертолетов от износа в условии пустынь.

На автомобилях покрытие показывает себя с хорошей стороны — оно напоминает резину, эластичное, рвется с трудом, защищает ЛКП от камешков и дорожного пескоструя, не заметно на машине, ибо прозрачное, устойчиво к низким температурам, но пропускает ультрафиолет, хотя практически не желтеет и не мутнеет. Военные корни дали свой эффект — полиуретановые пленки обладают достаточными защитными свойствами и все-таки лучше подходят на роль стража ЛКП от сколов и царапин, чем виниловые, часто являющиеся элементом стиля.

Окраска «Раптором»

Напоследок один из самых суровых способов защитить кузов автомобиля, но не только от сколов, а даже от зомби-апокалипсиса. Двухкомпонентное полиуретановое покрытие первоначально наносилось на кузова грузовиков, дабы защитить их от повреждений. В дальнейшем «Раптор» стали использовать владельцы пикапов, дабы защитить грузовой отсек от сколов и джиперы, которым нужна серьезная защита кузова во время внедорожных вылазок. Ее «Раптор» вполне в состоянии обеспечить, ибо очень устойчив к механическому воздействию. Состав размешивается с отвердителем и наносится как обычная краска в несколько слоев с предварительной подготовкой кузова.

В числе плюсов «Раптора» — защита от всего, что только можно придумать, включая влагу, ржавчину, удары камней и веток. Состав имеет мощный «контакт» с поверхностью и не требует специального места для выполнения работ. Недостатки тоже есть, но они вытекают из достоинств и не кажутся критичными. Так, «Раптору» требуется немногим менее месяца, чтобы выйти на свои рабочие характеристики, он матовый и шершавый, а, значит, делает облик автомобиля довольно специфичным. Наконец, его сложно удалить. Но, если вспомнить, кто и зачем использует данный вид защиты, то эти нюансы совершенно не кажутся чем-то существенным.

Какие методы используете вы? Пробовали ли вы способы, описанные нами? Какие плюсы и минусы у них заметили? Делитесь в комментариях.