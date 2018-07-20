Мельниченко: не все госслужащие в России пока умеют разрешать национальные конфликты 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ошибочные действия госслужащих все еще иногда приводят к усугублению конфликтов на национальной почве, а не к их разрешению. Такое мнение в пятницу, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, выразил сенатор Олег Мельниченко.
"Неправильные, а иногда ошибочные действия государственных и муниципальных служащих в регионах приводят не к разрешению возникающих национальных каких-то конфликтных ситуаций, а к их усугублению", — сказал сенатор, возглавляющий комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В своем выступлении он указал на то, что в регионах сегодня ощущается нехватка квалифицированных кадров для работы в сфере межнациональных отношений. Кроме того, продолжил Мельниченко, «не налажена работа по изданию учебно-методологической литературы для подготовки и повышения квалификации специалистов». «Пока в этом направлении движение слабое, и это вызывает тревогу в регионах, — указал член Совфеда. — Не создано единой системы подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих».
Мельниченко при этом заметил, что в сфере межнациональных отношений в РФ есть и положительные сдвиги. В частности, из употребления вышла фраза «лицо кавказской национальности», которая была «оскорбляющей для людей, живущих на Северном Кавказе». Глава комитета также предложил создать «банк данных лучших региональных практик» в работе по национальным вопросам.