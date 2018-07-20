Выдуманное изнасилование на ЧМ-2018 скрывало измену

Туристка из Бразилии , утверждавшая, что ее изнасиловали рядом со стадионом «Лужники», придумала эту историю из-за измены мужу с его другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Жулиана Трофа приехала в Москву со своим мужем и его лучшим другом. Бразильцы сняли одну комнату на троих.

В день финала ЧМ девушка якобы занялась сексом с другом мужа. На ее теле появились травмы, которые супругу «надо было как-то объяснить». В итоге Трофа рассказала ему об «изнасиловании».

Канал отмечает Mash, правда выяснилась, «когда лучший друг отказался сдавать свои биоматериалы на экспертизу».

СМИ писали, что 24-летняя туристка из Бразилии после финала ЧМ-2018 обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она утверждала, что на нее напали два иностранца, когда она гуляла по аллее в ожидании мужа. Она заявила, что насильников спугнули проходившие мимо хорватские фанаты.

Московский комсомолец » писал, что женщина обратилась к врачам, и они заметили у нее синяк на руке, а также зафиксировали «характерные повреждения органов».