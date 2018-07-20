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Выдуманное изнасилование на ЧМ-2018 скрывало измену
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Выдуманное изнасилование на ЧМ-2018 скрывало измену 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Туристка из Бразилии, утверждавшая, что ее изнасиловали рядом со стадионом «Лужники», придумала эту историю из-за измены мужу с его другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, Жулиана Трофа приехала в Москву со своим мужем и его лучшим другом. Бразильцы сняли одну комнату на троих.
В день финала ЧМ девушка якобы занялась сексом с другом мужа. На ее теле появились травмы, которые супругу «надо было как-то объяснить». В итоге Трофа рассказала ему об «изнасиловании».
Канал отмечает Mash, правда выяснилась, «когда лучший друг отказался сдавать свои биоматериалы на экспертизу».
СМИ писали, что 24-летняя туристка из Бразилии после финала ЧМ-2018 обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она утверждала, что на нее напали два иностранца, когда она гуляла по аллее в ожидании мужа. Она заявила, что насильников спугнули проходившие мимо хорватские фанаты.
«Московский комсомолец» писал, что женщина обратилась к врачам, и они заметили у нее синяк на руке, а также зафиксировали «характерные повреждения органов».
Однако в столичном управлении МВД заявили, что женщина постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения, и сексуального насилия над ней никто не совершал. Позже туристка подала заявление о прекращении дела.
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