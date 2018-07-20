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Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
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Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу из Бразилии искать себе «алиби». Изнасилование, о котором женщина подала заявление в полицию, оказалось выдумкой.
Бурный секс с другом мужа оставил следы на теле Жулианы Трофы. Историю о сексуальном насилии, учиненном над ней во время финала ЧМ-2018 по футболу, бразильянка выдумала, чтобы оправдаться перед мужем.
Жулиана прилетела в Россию вместе с супругом и его приятелем. В Москве они сняли одну комнату на троих. В день финала ЧМ-2018 женщина не выдержала напряжения от столь близкого соседства с красавцем-мужчиной и наставила мужу рога. Пылкий любовник при этом перестарался, поранив нежную девушку в области гениталий.
Спохватившись, Жулиана побежала в полицию и написала заявление. В нем она указала, что после матча решила прогуляться по аллее. Там на нее, якобы, напали двое темнокожих мужчин и в грубой форме надругались. Врачи осмотрев пациентку, установили факт повреждений половых органов.
Однако российским полицейским история показалась подозрительной. Они просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что иностранка все время находилась в их поле зрения. Никакого изнасилования не было. Женщине пришлось забрать свое заявление.
Весной этого года москвичка написала заявление в полицию. Жительница столицы утверждала, что знакомый мужчина в ресторане подсыпал ей в еду какой-то афродизиак. Якобы, из-за этого она не сдержалась и занялась с ним сексом. Позже выяснилось, что женщина пыталась этой невероятной историей оправдаться перед мужем за измену, напоминает «МК».
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