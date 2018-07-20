Парк лотосов в Уишань 

Уишань /пров. Фуцзянь/, 19 июля /Синьхуа/ — Целый тематический парк лотосовых прудов создали в поселке Уфу городского округа Уишань /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 19 июля /Синьхуа/ — Целый тематический парк лотосовых прудов создали в поселке Уфу городского округа Уишань /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 19 июля /Синьхуа/ — Целый тематический парк лотосовых прудов создали в поселке Уфу городского округа Уишань /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь