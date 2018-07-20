Парк лотосов в Уишань 

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Российскую колбасу изымают с прилавков Северо-Казахстанской области Казахстана из-за несоответствия техническим регламентам

Модернизация шелководства в уезде Шицюань провинции Шэньси

В провинции Цзянсу на востоке Китая начала работать аккумуляторная электростанция