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Высотный рабочий сорвался со стены РГУП
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Высотный рабочий сорвался со стены РГУП 

360tv.ru 2 часа назад
При проведении работ в Российском государственном университете правосудия (РГУП) с высоты сорвался рабочий, сообщили «360» в экстренных службах Москвы. Пострадавший ожидает госпитализации.
«Рабочий упал при выполнении косметических работ с высоты в три-пять метров. Сейчас он лежит, ждет «скорую». 23-летний рабочий упал на грудную клетку. Предположительно, у него ушиб грудной клетки и перелом ключицы», — сообщил «360» источник.
Более точные сведения о травмах будут получены после осмотром пострадавшего медиками. Очевидцы говорят, что он жив. Вызывает ли опасение его состояние в связи с происшествием, пока не сообщается.
Инженер из Ульяновска погиб на заводе АО «Авиастар‐СП» после падения в шахту лифта. 69-летний Владимир Андреев проработал на предприятии почти 37 лет. Руководство выразило соболезнования его родным и близким и пообещало помочь с организацией похорон.
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