Высотный рабочий сорвался со стены РГУП

При проведении работ в Российском государственном университете правосудия (РГУП) с высоты сорвался рабочий, сообщили «360» в экстренных службах Москвы . Пострадавший ожидает госпитализации.

«Рабочий упал при выполнении косметических работ с высоты в три-пять метров. Сейчас он лежит, ждет «скорую». 23-летний рабочий упал на грудную клетку. Предположительно, у него ушиб грудной клетки и перелом ключицы», — сообщил «360» источник.

Более точные сведения о травмах будут получены после осмотром пострадавшего медиками. Очевидцы говорят, что он жив. Вызывает ли опасение его состояние в связи с происшествием, пока не сообщается.