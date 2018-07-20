Ещё
Курумоч получил сертификат соответствия IIIA категории ИКАО, подтверждающий возможность садиться в тумане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курумоч получил сертификат соответствия IIIA категории ИКАО, подтверждающий возможность садиться в тумане 

Волга Ньюс 1 час назад
Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе на посадку на высоте не менее 30 м от поверхности земли и при видимости от 200 м (туман). Курумоч — четвертый воздушный порт РФ, оснащенный по IIIA категории посадки.
Аэродромная инфраструктура самарского аэропорта прошла масштабную реконструкцию, были построены новый перрон, места стоянок, магистральные рулежные дорожки. Вторая взлетно-посадочная полоса (ИВПП-2) была запущена в эксплуатацию 31 декабря 2017 года. ИВПП-2 имеет протяженность 3001 м и ширину 45 м, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы — асфальтобетон. Характеристики ИВПП-2 позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340.
Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечила рост пропускной способности Курумоча и повысила уровень безопасности полетов, отмечает пресс-служба.
Волга Ньюс: последние новости
Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова записала первую авторскую песню Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни В Самаре до конца июля на нескольких улицах отключат горячую воду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста818
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры101
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение