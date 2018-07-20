Курумоч получил сертификат соответствия IIIA категории ИКАО, подтверждающий возможность садиться в тумане

Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе на посадку на высоте не менее 30 м от поверхности земли и при видимости от 200 м (туман). Курумоч — четвертый воздушный порт РФ , оснащенный по IIIA категории посадки.

Аэродромная инфраструктура самарского аэропорта прошла масштабную реконструкцию, были построены новый перрон, места стоянок, магистральные рулежные дорожки. Вторая взлетно-посадочная полоса (ИВПП-2) была запущена в эксплуатацию 31 декабря 2017 года. ИВПП-2 имеет протяженность 3001 м и ширину 45 м, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы — асфальтобетон. Характеристики ИВПП-2 позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340.

Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечила рост пропускной способности Курумоча и повысила уровень безопасности полетов, отмечает пресс-служба.