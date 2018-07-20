Минобороны рассказало о строительстве инфраструктуры ядерного сдерживания

"Приоритетным направлением строительства остается развитие инфраструктуры группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В целом в интересах Космических войск, Военно-морского флота, РВСН и 12 ГУМО с начала года уже построено 219 зданий и сооружений", — сказал он.

Как отметил Иванов, на территории военных округов и Северного флота введено в эксплуатацию более 740 зданий и сооружений.