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Минобороны рассказало о строительстве инфраструктуры ядерного сдерживания
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Минобороны рассказало о строительстве инфраструктуры ядерного сдерживания 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 200 зданий и сооружений построено в 2018 году в интересах Космических войск, Военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и 12-го Главного управления Минобороны РФ, сообщил в пятницу на едином дне приемки заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
"Приоритетным направлением строительства остается развитие инфраструктуры группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В целом в интересах Космических войск, Военно-морского флота, РВСН и 12 ГУМО с начала года уже построено 219 зданий и сооружений", — сказал он.
Как отметил Иванов, на территории военных округов и Северного флота введено в эксплуатацию более 740 зданий и сооружений.
"Также завершены строительством объекты парковой и казарменно-жилищной зон, инженерные сети военных городков в городе Цхинвал и Джава четвертой военной базы в республике Южной Осетии и седьмой военной базы в городе Гудаута в республике Абхазия", — добавил он.
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