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Железнодорожники ЦВО восстановили сообщение между Европой и Азией
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Железнодорожники ЦВО восстановили сообщение между Европой и Азией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные железнодорожники в максимально короткий срок возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области.
Железнодорожные войска Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реальную водную преграду — реку Ишим в Тюменской области, в рамках стартовавших учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом сообщает пресс-служба округа.
По сценарию учения, «группа иностранных диверсантов» подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России. Военнослужащие же восстановили прерванное движение поездов путем строительства временного железнодорожного моста.
Мост восстанавливали около 500 специалистов и более 120 единиц техники, а подразделения антитеррора дважды отражали нападения «противника». На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав.
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