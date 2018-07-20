Железнодорожники ЦВО восстановили сообщение между Европой и Азией

Военные железнодорожники в максимально короткий срок возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области

Железнодорожные войска Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реальную водную преграду — реку Ишим в Тюменской области, в рамках стартовавших учений войск материально-технического обеспечения (МТО). Об этом сообщает пресс-служба округа.

По сценарию учения, «группа иностранных диверсантов» подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России . Военнослужащие же восстановили прерванное движение поездов путем строительства временного железнодорожного моста.

Мост восстанавливали около 500 специалистов и более 120 единиц техники, а подразделения антитеррора дважды отражали нападения «противника». На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав.