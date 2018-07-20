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Военные железнодорожники возвели на учении мост через реку Ишим в Тюменской области
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Военные железнодорожники возвели на учении мост через реку Ишим в Тюменской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На завершающем этапе учебных мероприятий по нему прошел грузовой железнодорожный состав.
Железнодорожные войска Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реальную водную преграду — реку Ишим в Тюменской области –— в рамках стартовавшего специального учения войск материально-технического обеспечения (МТО).
По его замыслу, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России.
Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок восстановить прерванное движение путем строительства временного железнодорожного моста на ближнем обходе.
В работах были задействованы более 400 специалистов, около 120 единиц техники. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения условных диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня.
На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав.
Масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения (МТО) с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа стартовали в регионах Урала и Поволжья 18 июля.
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