Военные железнодорожники возвели на учении мост через реку Ишим в Тюменской области

На завершающем этапе учебных мероприятий по нему прошел грузовой железнодорожный состав.

Железнодорожные войска Центрального военного округа (ЦВО) возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реальную водную преграду — реку Ишим в Тюменской области –— в рамках стартовавшего специального учения войск материально-технического обеспечения (МТО).

По его замыслу, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России

Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок восстановить прерванное движение путем строительства временного железнодорожного моста на ближнем обходе.

В работах были задействованы более 400 специалистов, около 120 единиц техники. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения условных диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня.

На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав.

Масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения (МТО) с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа стартовали в регионах Урала и Поволжья 18 июля.