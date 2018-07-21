В Тюменской области военные железнодорожники восстановили «подорванный» мост 

По легенде учений, условные диверсанты «уничтожили» переправу через Ишим.
В Тюменской области военные железнодорожники восстановили разрушенный условными диверсантами мост.
В Центральном военном округе стартовали учения войск материально-технического обеспечения. По легенде учений, группа условных противников подорвала переправу через реку Ишим. Задача военных — в кратчайшие сроки возвести новый железнодорожный мост и наладить сообщение поездом.
В тот же момент антитеррористические подразделения отразили нападение диверсантов. Огнем из минометов и автоматов они уничтожили несколько отрядов боевиков — это помогло запустить движение грузовых составов по «нововозведенному» мосту.