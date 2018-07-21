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В Тюменской области военные железнодорожники восстановили «подорванный» мост
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В Тюменской области военные железнодорожники восстановили «подорванный» мост 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По легенде учений, условные диверсанты «уничтожили» переправу через Ишим.
В Тюменской области военные железнодорожники восстановили разрушенный условными диверсантами мост.
В Центральном военном округе стартовали учения войск материально-технического обеспечения. По легенде учений, группа условных противников подорвала переправу через реку Ишим. Задача военных — в кратчайшие сроки возвести новый железнодорожный мост и наладить сообщение поездом.
В тот же момент антитеррористические подразделения отразили нападение диверсантов. Огнем из минометов и автоматов они уничтожили несколько отрядов боевиков — это помогло запустить движение грузовых составов по «нововозведенному» мосту.
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