В Тюменской области военные железнодорожники восстановили «подорванный» мост

По легенде учений, условные диверсанты «уничтожили» переправу через Ишим.

В Тюменской области военные железнодорожники восстановили разрушенный условными диверсантами мост.

В Центральном военном округе стартовали учения войск материально-технического обеспечения. По легенде учений, группа условных противников подорвала переправу через реку Ишим. Задача военных — в кратчайшие сроки возвести новый железнодорожный мост и наладить сообщение поездом.

В тот же момент антитеррористические подразделения отразили нападение диверсантов. Огнем из минометов и автоматов они уничтожили несколько отрядов боевиков — это помогло запустить движение грузовых составов по «нововозведенному» мосту.