Как устроен подпольный рынок подержанных iPhone в США

Как устроен подпольный рынок подержанных iPhone в СШАСогласно мировой статистике, за прошлый, 2017 год, в мире было продано порядка 140 миллионов поддержанных девайсов, что в совокупности на целых 13% выше, чем годом раннее.

Одним из самых крупных рынков по обороту поддержанных телефонов являются Соединенные Штаты Америки . Я оттуда, занимаюсь ремонтом iPhone.

Давно хотел поделиться с читателями, как тут устроена покупка-продажа и дальнейшая судьба б/у-шных айфонов.

Кому вообще нужны подержанные iPhone в Америке?

Первый и самый главный фактор движения бывших в употреблении трубок — операторы связи, которые давно уже привязали американцев на двухлетние контракты с возможностью замены телефона на более новую модель каждый год.

Возвращенные девайсы обычно оседают у перекупщиков, которые массово скупают телефоны операторов AT&T Verizon или Sprint. Для них не важно качество, есть ли царапины на корпусе или еще какие дефекты. Главное, чтобы экран был целым.

С этими телефонами дальше работает отдел, который выявляет все погрешности и своими силами их устраняет, благо сейчас в Китае можно купить готовый к употреблению корпус со всеми мелкими деталями внутри. Все что нужно сделать — перекинуть материнскую плату и прогнать телефон через специальный софт, который протестирует его начинку.

Самым главным потребителем восстановленных устройств являются страховые компании. Они выкупают телефоны в хорошем состоянии и, когда очередной неуклюжий владелец обращается к ним с разбитым экраном или «утопленником», отправляют ему восстановленный.

Таким образом 75% всех использованных телефонов возвращаются обратно на рынок США.

Россия. Еще один путь, который проделывает восстановленный телефон из США — отправка в другие страны. Самыми большими рынками сбыта являются Китай, страны Латинской Америки, Африка, Индия

Среди всех телефонов, уходящих за границу, iPhone считается лакомым кусочком. Его лучше продадут за двойную цену там, чем выпустят обратно на американский рынок. Экспорт подержанных айфонов и других гаджетов занимает примерно 20% от американского рынка б/у.

Ну, а телефоны ниже цены рентабельности отправляются на разбор. Сначала снимаются все запчасти, которые можно где-либо использовать. Затем остатки идут на переработку и там разбираются на металлы.

Для многих людей телефон — такая блестящая коробочка, которая может звонить и делать «себяшки». Но переработав один миллион девайсов, можно получить:

17.64 тонны меди

350 кг серебра

34 кг золота

15 кг палладиума

Объемы кажутся большими, но в Китае, где этим обычно занимаются, нет ничего невозможного. Все вышеупомяныте металлы можно затем обратно в обращение. На долю совсем «отказных» гаджетов и iPhone приходится 5% американского рынка.

Влияет на ситуацию и сама компания Apple , которая последние 6-7 лет начала продавать в США отвязанные от операторов iPhone.

Люди, покупая такой смартфон, тратят больше денег, но имеют полную свободу выбора тарифа без навязывания своих условий гигантами телекоммуникационного бизнеса. Такие телефоны обычно используются до победного или продаются через местные сайты и сервисы.

О них мы и поговорим дальше.

Где покупают и продают подержанные iPhone простые американцы

В США существует масса мест покупки поддержанной техники Apple. Есть совершенно безопасные места. А есть барахолки, на которых можно поплатиться кровным «зелёным рублем» за свою скупость.

Давайте рассмотрим несколько примеров таких мест.

Craigslist. Как Авито, но гораздо опаснее

Craigslist — купи-продай платформа, ранее очень популярная у американцев. Главным её отличием от других сайтов является то, что покупать можно только вживую. Увидел объявление, договорился, приехал, купил. Никаких доставок.

Но с появлением мобильных приложений, Craigslist оттолкнули на второй план компании LetGo и OfferUp. Классно-удобно. Зашел, увидел понравившийся iPhone или iPad, тут же, через чат, договорился о встрече, затем приехал и купил.

Правда есть одно большое НО. Чаще всего вас могут просто ограбить…

В большинстве своем продавец не желает ехать к вам. Приходится самим назначать встречи и куда-то ехать. Существует масса случаев, когда продавцы просто грабили или калечили покупателей. Для этих целей полиция США даже разрешила использовать свои участки как центры купли–продажи!

Так же стоит отметить, что помимо грабежа, вас могут обмануть по незнанию. Вместо iPhone подсунуть китайский «клон» на Android. А еще только здесь получится урвать «реф», то есть кустарно восстановленный телефон. Впрочем, такая проблема гораздо актуальнее для России.

Надо сказать, что в США сама тема китайских и подвальных «рефов» превалирует только на сайтах объявлений или делается для экспорта. Большинство людей получают официально восстановленные или новые телефоны от оператора, страховой компании или производителя в рамках очень распространённых программ замены.

В моем списке Craigslist, а также вышеупомянутые приложения занимают «красную» позицию. Покупать можно, но только тем, кто на 100% уверен в том, что, где и как он покупает.

eBay . Ну тут все понятно

eBay — в принципе, всем известная торговая онлайн-площадка. На ней есть любая техника Apple. Восстановленные Маки, iPad и прочие девайсы.

Проблема с этим сайтом в том, что ты совершенно не знаешь, что покупаешь. Да, есть рейтинг продавцов и защита PayPal . Но иногда попадаются продавцы-однодневки, которые продадут тебе девайс, а потом ищи его, где хочешь.

Наши соотечественники частенько попадают на удочку к мошенникам. eBay старается это регулировать, но на всех рук не хватает.

eBay в этом списке можно отнести к более или менее надежному ресурсу, главное уметь правильно анализировать продавцов перед покупкой.

Swappa. Как по мне, самый надежный способ покупки iPhone

Swappa чудесен абсолютно всем. Это тоже интернет-барахолка, но она приличная. И выгодная, в первую очередь ценами.

Продавцы не накручивают их до небес, как порой это бывает на eBay. Это связано с тем, что установлены фиксированная цена комиссии сервиса. На iPhone она $10, тогда как eBay может забрать $30-40 себе.

Также Swappa имеет очень крутую службу поддержки, где клиент — бог. Написал, что тебе прислали не то, что на картинке, и деньги возвращаются тебе без вопросов, только докажи свою проблему. Все очень рассудительно и этически грамотно.

Ну а самым главным плюсом для меня лично стал выбор гаджетов. Там можно приобрести любую поддержанную технику и, что не маловажно, очень редко натолкнуться на хлам.

А что в целом?

Общие советы по покупке подержанного iPhone в США, увы, никак не отличаются от таковых для России. Обманщики везде одинаковые.

Но если на российских «барахолках» вас, например, в худшем случае попробуют «развести» на некачественный iPhone с дефектами, то в США вполне легко могут ограбить или что-нибудь похуже. Случается это редко, но бывает. Американская полиция не зря разрешает проводить такие сделки прямо у себя в участке, а в России такого не требуется.

Самые распространенные методы обмана с iPhone в США: подмена устройства в момент покупки, продажа китайских «клонов» на Android и залоченных на предыдущего владельца айфонов. Рефов же тут почти не встретишь.

Многим американцам вообще не приходится прибегать к покупке подержанных смартфонов, особенно дорогих. Это просто не воспринимается как нормальная практика. Они идут к оператору и оформляют замену устройства на другое по контракту.

Главное — не ходите на craigslist. Ваши самые печальные с Авито покажутся детским садом с тем, что может случиться здесь.