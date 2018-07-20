Роспотребнадзор рассказал воронежцам, где нельзя купаться

Напомним, всего в регионе оборудовано 92 места отдыха у воды. Отобранные пробы воды показали несоответствие по санитарно-химическому и микробиологическому показателям.

Так, на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» и в парке «Алые Паруса» число бактерий превышало норму в 4,8 раз, в месте отдыха «Золотая рыбка» в Россошанском районе и на пляже Песчанка в Ольховатском районе — в 1,3 раза. По вирусологическим показателям установлено несоответствие в реке Усмань у места отдыха «Сосновый бор».

В вышеперечисленных местах сотрудники ведомства купаться воронежцам не советуют.