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Роспотребнадзор рассказал воронежцам, где нельзя купаться
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Роспотребнадзор рассказал воронежцам, где нельзя купаться 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Роспотребнадзор проверил водоемы Воронежской области в местах массового отдыха населения.
Напомним, всего в регионе оборудовано 92 места отдыха у воды. Отобранные пробы воды показали несоответствие по санитарно-химическому и микробиологическому показателям.
Так, на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» и в парке «Алые Паруса» число бактерий превышало норму в 4,8 раз, в месте отдыха «Золотая рыбка» в Россошанском районе и на пляже Песчанка в Ольховатском районе — в 1,3 раза. По вирусологическим показателям установлено несоответствие в реке Усмань у места отдыха «Сосновый бор».
В вышеперечисленных местах сотрудники ведомства купаться воронежцам не советуют.
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