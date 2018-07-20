Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях, связанных с фондом 1MDB

ТАСС , 20 июля. Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов против отмывания денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте регулятора, по итогам проверки финансовых учреждений в рамках дела 1MDB.

"Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег, — заявляет FINMA. — Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках скандала с предполагаемой коррупцией в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB".

Обе кредитных организации, по мнению регулятора, не смогли четко объяснить происхождение средств, полученных от «клиента, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег». «Они сообщили о своих подозрениях в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии (MROS) с большой задержкой. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных транзакций», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем FINMA отмечает, что кредитные учреждения в инициативном порядке уже приняли ряд мер по приведению своей деятельности в соответствие с правилами против отмывания средств. Регулятор планирует направить в банки аудитора, который проведет оценку предпринимаемых шагов.

История расследования

Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии, ушедшего в отставку после поражения на состоявшихся 9 мая выборах бывшей правящей коалиции "Национальный фронт" , бессменно управлявшей Малайзией с момента получения ею независимости от Великобритании в 1957 году.

Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, но при правительстве премьера Наджиба Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции «Альянс надежды» во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который занял пост премьера.

В конце мая в домах и квартирах, принадлежащих семье бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн и ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн На счетах Наджиба оказались значительные средства, переведенные из фонда 1MDB. 4 июля суд предъявил ему обвинения в коррупции и еще по трем пунктам в злоупотреблении доверием.