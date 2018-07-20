В Кировской области завели дело из-за обнаружения аммиачной селитры на берегу Вятки

Кировской области завели уголовное дело из-за обнаружения не менее 25 тонн аммиачной селитры на территории водоохранной зоны на берегу реки Вятки, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт региональной прокуратуры

Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых показателей содержания загрязняющих веществ в почве по нескольким химическим элементам.

По имеющимся данным, удобрение незаконно хранило местное сельскохозяйственное предприятие с 2013 года. Факт выявлен только в 2018-м. Дело возбудили по статье «Порча земли».