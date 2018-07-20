Екатеринбуржцев ожидает три недели «телевизионного голода»

Телезрителей Екатеринбурга ожидает три недели без «голубого экрана»: в период с 23 июля по 9 августа в связи с покраской антенно-мачтового сооружения на РТПС Луначарского ряд теле— и радиопрограмм будут временно отключены от эфира. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Свердловском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).

Как пояснила представитель ОРТПЦ Ирина Гордеева , график работ будет зависеть от погодных условий. Тем не менее время перерыва в вещании уже известно: с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа ежедневно с 9.00 до 17.00. В указанные интервалы под отключение подпадут следующие программы, станции и каналы:

60 ТВК: пакет программ РТРС-2 ("Рен-ТВ", «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ»).

ТВ-программы: 3 ТВК «Первый канал», 7 ТВК «Россия 1» +ГТРК «Урал», 8 ТВК «НТВ», 10 ТВК «10 Канал+Матч ТВ», 12 ТВК «Телеканал „Че“.

“При этом в кабельные сети Екатеринбурга программы будут подаваться без перерыва. Если погодные условия (дождь, гроза, сильный ветер) не позволят проводить работы на башне, то телерадиопрограммы отключаться не будут», — заверила собеседница агентства.

Более подробную информацию телезрители могут получить по адресу: проспект Космонавтов, 99, а также по телефону (343) 310-11-33 либо электронной почте ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.