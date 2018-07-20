Екатеринбуржцев ожидает три недели «телевизионного голода» 

Телезрителей Екатеринбурга ожидает три недели без «голубого экрана»: в период с 23 июля по 9 августа в связи с покраской антенно-мачтового сооружения на РТПС Луначарского ряд теле— и радиопрограмм будут временно отключены от эфира. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Свердловском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).
Как пояснила представитель ОРТПЦ Ирина Гордеева, график работ будет зависеть от погодных условий. Тем не менее время перерыва в вещании уже известно: с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа ежедневно с 9.00 до 17.00. В указанные интервалы под отключение подпадут следующие программы, станции и каналы:
46 ТВК: пакет программ РТРС-1 ("Первый канал", «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», "Петербург— 5 канал", «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», "ТВ Центр", "Общественное телевидение России").
60 ТВК: пакет программ РТРС-2 ("Рен-ТВ", «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ»).
ТВ-программы: 3 ТВК «Первый канал», 7 ТВК «Россия 1» +ГТРК «Урал», 8 ТВК «НТВ», 10 ТВК «10 Канал+Матч ТВ», 12 ТВК «Телеканал „Че“.
Радиовещание: ''Вести FM'' (96,3 МГц), ''Маяк'' (100,8 МГц), ''Радио России '' (95,5 МГц), ''Радио ВЕРА'' (93,7 МГц), ''Радио Звезда'' (87,6 МГц), ''Комсомольская Правда'' (92,3 МГц), ''Орфей'' (69,92 МГц), радио ''Воскресение'' (72,83 МГц), ''Город FM'' (107,6 МГц), ''Дети FM'' (89,2 МГц), ''Дорожное радио'' (98,9 МГц), ''Наше Радио'' (94,8 МГц), Comedy radio (95,9 МГц), ''Спорт FM'' (92,7 МГц), ''Хит FM'' (88,3 МГц), „Радио „Форум“ (104,5 МГц).
“При этом в кабельные сети Екатеринбурга программы будут подаваться без перерыва. Если погодные условия (дождь, гроза, сильный ветер) не позволят проводить работы на башне, то телерадиопрограммы отключаться не будут», — заверила собеседница агентства.
Более подробную информацию телезрители могут получить по адресу: проспект Космонавтов, 99, а также по телефону (343) 310-11-33 либо электронной почте ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.