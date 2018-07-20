В районе откроется бесплатная парковка

В настоящее время приняты меры по освобождению незаконно захваченной территории, где ранее располагалась платная парковка. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Платная парковка для автомобилей была самовольно организована на территории района по адресу: улица Грина, владение 1. Отмечается, что в этом случае столичные власти не предоставляли земельный участок под размещение автостоянки и разрешение на установку ограждения и будки охраны не выдавалось.

Однако нелегальные предприниматели все равно решили организовать вдоль улицы в жилом квартале платную парковку площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Ее огородили металлическим забором и взимали плату с автомобилистов за стоянку.