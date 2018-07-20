Вывоз мусора по-новому. Что ждет жителей Саратовской области с 1 августа?

Для саратовцев, балаковцев и покровчан с 1 августа тариф за вывоз мусора составит 120 рублей с человека. Об этом сегодня на пресс-конференции посвященной вывозу мусора рассказал руководитель «Управления отходами» Михаил Андреев

По его словам, для Саратова , Энгельса и Балакова будет действовать тариф — 120 рублей с жителя многоквартирного дома, для частного сектора — 150 рублей с человека.

Для населенных пунктов с населением от пяти до 100 тысяч человек тариф составит 110 рублей с одного жителя, 140 рублей для жителей частных домов. В населённых пунктах от одной до пяти тысяч человек — 85 рублей. В населённых пунктах до тысячи жителей — 65 рублей.

"Для жителей Саратова для одного человека на большой площади будет уменьшение, для большой семьи плата станет больше. Один из плюсов — сейчас, если человек уезжает на дачу, или в командировку, он не должен платить эти платежи. Раньше необходимо было платить в любом случае", — сообщила начальник отдела комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталья Даниленко.

Кроме того, саратовцев предупредили, что из-за того, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, которая начисляется исходя из числа проживающих, этот пункт будет исключен из статьи «Содержание жилья». Соответственно, с 1 августа стоимость содержания жилья в платёжках должна уменьшиться.