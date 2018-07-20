В Севастополе открывают бесплатные курсы актерского мастерства

Курсы актёрского и ораторского мастерства и сценической речи можно будет посещать бесплатно на базе Центральной городской библиотеки имени Толстого в Севастополе . Проект назвали «Человек сценический» — рассказал его руководитель Вадим Ковалевский, передает «Новый Севастополь».

«Не все могут оплачивать эти занятия, но есть талантливые ребята и взрослые, которые хотят развиваться, и хочется им в этом помочь», — отметил он в эфире севастопольского телеканала «ИКС».

Ковалевский напомнил о схожей практике в Москве : там библиотеки являются культурными центрами. Ту же идею он намерен воплотить в Севастополе.

Преподавателями студии станут сам Вадим Ковалевский и его супруга Юлия, которые обладают восьмилетним опытом педагогической работы в этом направлении.

«Группа набирается быстро. Количество человек в ней не будет превышать 10-12. Но это люди не просто талантливые, а организованные, ответственные, горят тем, что они делают — отбор проводили тщательно», — подчеркнул автор идеи.

Прослушивания для желающих пойти на эти курсы проходят в малом зале библиотеки по понедельникам в 17.00