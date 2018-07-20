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В Севастополе открывают бесплатные курсы актерского мастерства
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В Севастополе открывают бесплатные курсы актерского мастерства 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Курсы актёрского и ораторского мастерства и сценической речи можно будет посещать бесплатно на базе Центральной городской библиотеки имени Толстого в Севастополе. Проект назвали «Человек сценический» — рассказал его руководитель Вадим Ковалевский, передает «Новый Севастополь».
«Не все могут оплачивать эти занятия, но есть талантливые ребята и взрослые, которые хотят развиваться, и хочется им в этом помочь», — отметил он в эфире севастопольского телеканала «ИКС».
Ковалевский напомнил о схожей практике в Москве: там библиотеки являются культурными центрами. Ту же идею он намерен воплотить в Севастополе.
Преподавателями студии станут сам Вадим Ковалевский и его супруга Юлия, которые обладают восьмилетним опытом педагогической работы в этом направлении.
«Группа набирается быстро. Количество человек в ней не будет превышать 10-12. Но это люди не просто талантливые, а организованные, ответственные, горят тем, что они делают — отбор проводили тщательно», — подчеркнул автор идеи.
Прослушивания для желающих пойти на эти курсы проходят в малом зале библиотеки по понедельникам в 17.00
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