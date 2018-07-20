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Встреча префекта Северного округа с жителями состоится на Флотской
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Встреча префекта Северного округа с жителями состоится на Флотской 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Жителей Северного административного округа столицы приглашают на встречу с префектом Владиславом Базанчуком в предстоящую среду, 25 июля. Об этом рассказал представитель окружной префектуры.
На повестке дня — тема «Развитие транспортной системы Северного административного округа города Москвы».
Задать вопрос руководству Северного округа можно будет в здании школы №648. Напомним, образовательное учреждение расположено по адресу: Флотская улица, дом 11. Встреча с населением начнется в 19 часов. (ео)
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