В цирке Омска прошли обыски

«Приходили ФСБ, проверяли документацию, подвалы. Они поработали, наверное, с час и ушли. Они никого не допрашивали, только проверяли документацию. Насколько я знаю, ничего не изымали. Уже около 12 часов они покинули здание цирка. Сейчас цирк работает в обычном режиме», — рассказала издания представительница цирка.