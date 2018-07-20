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В цирке Омска прошли обыски
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В цирке Омска прошли обыски 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Сотрудники ФСБ провели обыск в цирке Омска. Они проверяли строительную документацию, пишет Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу цирка, где предположили, что правоохранительные органы заинтересовал проводимый «Росгосцирком» ремонт.
«Приходили ФСБ, проверяли документацию, подвалы. Они поработали, наверное, с час и ушли. Они никого не допрашивали, только проверяли документацию. Насколько я знаю, ничего не изымали. Уже около 12 часов они покинули здание цирка. Сейчас цирк работает в обычном режиме», — рассказала издания представительница цирка.
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