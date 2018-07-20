Глазами сотрудника: как ФСБ провела обыск в омском цирке

Причиной в учреждении культуры считают затянувшуюся реконструкцию здания. Сегодня, 20 июля, в омском цирке работали сотрудники Федеральной службы безопасности

— Группа людей пришла немного раньше полудня. Они проверяли документы и прошли по всему зданию цирка, просмотрели все входы-выходы, спустились в подвал, прошли по этажам, подсобкам. Мы продолжали работать, никуда не выходили, занимались своими делами, — рассказал ИА «Омск Здесь» сотрудник цирка, попросивший не называть его фамилию.

Силовиков интересовали документы, связанные с работами по реконструкции здания, в том числе по подрядчикам и субподрядчикам. Но в самом ведомстве ситуацию пока не комментируют.

В цирке обыск связывают с затянувшимися работами по реконструкции объекта.

— Строительство вели не мы, а Росгосцирк. Омский цирк не мог в него вмешиваться. Работы еще ведутся, но не в основном здании, а в трех подсобных помещениях. Предстоит освоить 120 млн руб. Нарекания к работам есть, но само здание безопасно. Кроме того, московский генподрядчик нанимал омские фирмы, которые не рассчитывались с работниками, возможно, и кто-то из них пожаловался, — пояснила ИА «Омск Здесь» пресс-секретарь омского цирка Наталья Яковлева и подчеркнула, что выемка документов не проводилась.

Руководитель омского цирка Елена Агафонова недавно заказала госэкспериизу, чтобы проверить качество строительных работ. Сейчас экспертиза продолжается.