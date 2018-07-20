Самара вошла в топ-5 городов, куда гости ЧМ-2018 хотели бы вернуться в первую очередь 

Народное голосование определило самые популярные города для ностальгического туризма после чемпионата мира по футболу. В первую пятерку городов, куда хотели бы вернуться болельщики, вошла Самара. Рейтинг составили на основе опроса туристов в социальных сетях. Больше всего голосов набрал город Сочи, следующими по популярности стали Петербург, Казань и Москва. Центр 63 региона попал на пятую строчку топа. Учитывая, что матчи ЧМ-2018 в России посетили более 3 млн человек, туристический поток в губернию может серьезно вырасти. В первую десятку городов, в которые хотят вернуться, вошли также Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Волгоград. Рейтинг опубликован сервисом Tvil.ru.
Фото: ТРК «Губерния»