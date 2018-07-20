Ещё
Глава Минвостока рассказал о квотах для рабочих из КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минвостока рассказал о квотах для рабочих из КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что гражданам Северной Кореи, которые трудоустраиваются в России, выделена квота в размере 3200 мест. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение Минтруду продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории России граждан КНДР.
"И в рамках данного решения уже сегодня выделено порядка 3200 квот для северокорейских граждан, которые приехали в Россию поработать. Эти данные одобрены и в ближайшее время будут оформлены", — сказал Козлов.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц.
Газета.Ru: последние новости
В Египте вскрыли крупнейший неповрежденный саркофаг Конте подаст в суд на "Челси" Москалькова попросила Путина о помощи в ситуации с освобождением моряков "Норда"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии394
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
Еще один туроператор прекратил свою деятельность19
На Украине раскопали могилу ведьмы37
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России330
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение