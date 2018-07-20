Глава Минвостока рассказал о квотах для рабочих из КНДР

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение Минтруду продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории России граждан КНДР.

"И в рамках данного решения уже сегодня выделено порядка 3200 квот для северокорейских граждан, которые приехали в Россию поработать. Эти данные одобрены и в ближайшее время будут оформлены", — сказал Козлов.