Глава Минвостока рассказал о квотах для рабочих из КНДР 

Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что гражданам Северной Кореи, которые трудоустраиваются в России, выделена квота в размере 3200 мест. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение Минтруду продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории России граждан КНДР.
"И в рамках данного решения уже сегодня выделено порядка 3200 квот для северокорейских граждан, которые приехали в Россию поработать. Эти данные одобрены и в ближайшее время будут оформлены", — сказал Козлов.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора сообщил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц.