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Любопытную коалу спасли от удара электротоком
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Любопытную коалу спасли от удара электротоком 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии спасли любопытную коалу, чья голова застряла в металлическом заборе у электроподстанции. Об этом сообщает ABC News.
Сотрудник фонда по спасению животных Fauna Rescue Пол Робертсон отметил, что коалу обнаружил прохожий. По его словам, животному повезло: оно не смогло залезть на забор, благодаря чему ему удалось избежать ударов электрического тока, которые могли привести к смерти.
Оператор фонда Сара Селвуд рассказала, что коала не в первый раз оказалось в беде, о чем говорит желтая бирка в ухе. Ранее ее уже находили во дворах, где были собаки. Женщина отметила, что животное могло бы освободиться самостоятельно, если бы догадалось сесть на землю, и добавила, что «ему, кажется, нравится попадать в неприятности».
Спасенную коалу обследовали специалисты, после чего ее вернули в дикую природу.
В сентябре 2017 года в Австралии обнаружили коалу, которая проехала 16 километров на оси внедорожника.
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