Неуязвимый «Искандер» — новая версия российского ракетного комплекса испугала Запад

Разговоры о том, что оперативно-тактический ракетный комплекс имеет большой потенциал для модернизации идут уже с 2015 года, пишет издание National Interest

Если Россия действительно разрабатывает новую модификацию комплекса «Искандер», то перехватить эти ракеты будет очень проблематично, уверен автор статьи в издании National Interest.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» был создан для того, что бы преодолевать любую систему противоракетной обороны Искандер, по информации издания, не является стратегическим оружием — он предназначен для выполнения тактических задач.

Во время боевых действий, как предполагает автор, он будет использоваться для уничтожения неподвижных и движущихся объектов. Он способен поражать различные цели от ракетных батарей класса «земля-воздух», ракет ближнего действия противника до аэродромов, портов, командных и коммуникационных центров, заводов и других объектов стратегически важной инфраструктуры.

Как уже было указано, «Искандер» способен, по информации издания, преодолеть любые средства ПРО. Именно поэтому, убежден автор статьи, Москва разместила в Калининграде пусковые установки «Искандер-М». Оружие дает России возможность использовать свой балтийский эксклав, чтобы противостоять установкам ПРО США Польше и для защиты своих рубежей.

Между тем, Россия, по данным издания, продолжает работу по усовершенствованию комплекса. Для него якобы разрабатывают новые ракеты.

«Искандер-М » имеет большой потенциал для модернизации, которая происходит, в частности, с точки зрения вооружений. Сейчас мы модернизируем уже имеющиеся ракеты и разрабатываем новые », — сказал замначальника ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск генерал-майор Александр Драговаловский в интервью еще в ноябре 2015 года.

Новая версия «Искандера», несомненно, будет еще более проблематичной для перехвата, заключает автор.