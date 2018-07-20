Суд дал ФНП месяц, чтобы разобраться с навязыванием платных услуг нотариусами

Частное определение по делу о навязывании нотариусом дополнительных платных услуг вынесено Орловским областным судом, констатировавшим очередное нарушение Основ законодательства РФ о нотариате. Этот вопрос приобрел в последнее время особую актуальность (читайте на Legal.Report здесь и здесь), он стал предметом разбирательства в Верховном суде РФ, который, рассмотрев подобное дело, поддержал региональную судебную практику.

В качестве апелляционной инстанции Орловский облсуд разрешил спор по поводу обязательности оплаты услуг правового и технического характера при удостоверении нотариусом Псаревой в апреле 2018 года доверенности гражданину Лысенко. Последний при обращении в нотариальную контору указал в заявлении, что услуги правового и технического характера ему не требуются — доверенность была изготовлена и распечатана самостоятельно. Однако нотариус отказал ему в совершении запрашиваемого действия отказала сначала устно, а позже и письменно, разъяснив необходимость оплаты полного тарифа, составившего 1700 руб.

Посчитав такое требование незаконным, Лысенко обратился в Советский районный суд Орла, который удовлетворил его исковые требования в полном объеме. Псарева обжаловала данное решение, но Орловский облсуд оставил его без изменений.

Согласно позиции суда, услуги правового и технического характера в качестве нотариального действия в Основах законодательства РФ о нотариате не поименованы. И, согласно разъяснениям Конституционного суда РФ (определение от 01 марта 2011 г. № 272-0-0), по своей сути являются дополнительными или факультативными по отношению к нотариальным действиям. При этом прямой запрет на оказание таких услуг в законодательстве также не установлен.

При удостоверении доверенности платные услуги правового и технического характера могут быть оказаны только с согласия граждан. Отказ же нотариуса в совершении такого действия — удостоверение доверенности, изготовленной гражданином — в связи с неоплатой услуг правового и технического характера является незаконным.

Несмотря на неоднократные решения судов Орловской области о признании подобных действий незаконными, «нотариус продолжает навязывать гражданам дополнительные платные услуги», указывает суд. Такие действия нарушают прямо предусмотренные положения закона, носят системный характер, приводя к нарушению прав граждан и необходимости обращения за судебной защитой.

Судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда 11 июля 2018 года вынесено упомянутое выше частное определение, которым в Федеральную нотариальную палату сообщено о допущенных нотариусом Псаревой нарушениях Основ законодательства РФ о нотариате. Частное определение обязывает сообщить суду в течение одного месяца о принятых мерах по устранению допущенных нарушений законодательства.