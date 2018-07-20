В Коврове змея заползла в библиотеку

Сотрудники библиотеки на улице Дегтярева в Коврове 19 июля позвонили в службу спасения «112» и сообщили, что в помещение заползла змея, сообщает Ikovrov.

Сначала сотрудники библиотеки увидели хвост змеи, которая уползала от них, и подумали, что опасность миновала. Однако змею снова заметили, когда посетители ушли и библиотеке стало тихо.

На место приехали сотрудники поисково-спасительного отряда, но в это время змея уже уползла в подвал. Спасатели вскрыли пол и обнаружили дыру, через которую змея могла проникнуть в помещение. Дыру заделали, а незваную «гостью» так и не нашли.

Работники библиотеки предполагают, что змею потревожили сотрудники ТСЖ, которые накануне проводили в подвале уборку.