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В Коврове змея заползла в библиотеку
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В Коврове змея заползла в библиотеку 

АиФ Владимир 27 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Сотрудники библиотеки на улице Дегтярева в Коврове 19 июля позвонили в службу спасения «112» и сообщили, что в помещение заползла змея, сообщает Ikovrov.
Сначала сотрудники библиотеки увидели хвост змеи, которая уползала от них, и подумали, что опасность миновала. Однако змею снова заметили, когда посетители ушли и библиотеке стало тихо.
На место приехали сотрудники поисково-спасительного отряда, но в это время змея уже уползла в подвал. Спасатели вскрыли пол и обнаружили дыру, через которую змея могла проникнуть в помещение. Дыру заделали, а незваную «гостью» так и не нашли.
Работники библиотеки предполагают, что змею потревожили сотрудники ТСЖ, которые накануне проводили в подвале уборку.
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