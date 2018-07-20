Модернизация шелководства в уезде Шицюань провинции Шэньси 

Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Шицюань /пров. Шэньси/, 19 июля /Синьхуа/ — В последние годы активно развивается шелководство в уезде Шицюань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Местные власти и жители продвигают модель «Лидирующие предприятия + Кооперативы + Крестьяне-шелководы» для реализации трансформации и модернизации средств производства. На настоящий момент общая площадь местных тутовых питомников составляет более 4800 га, свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств задействовано в шелководстве. Общий объем продукции, произведенной шелководческими предприятиями уезда Шицюань за 2017 год, составила 1,6 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй