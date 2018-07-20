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В Южном Бутове проходит акция по оказанию кардиологической помощи
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В Южном Бутове проходит акция по оказанию кардиологической помощи 

Управа района Южное Бутово 30 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает газета «Москва За Калужской заставой», акцию по оказанию кардиологической помощи проводят в поликлинике № 120 Южного Бутова. Кардиологи медицинского учреждения помогут как взрослым, так и детям.
У пациентов есть возможность получить консультацию специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, которые приезжают со своей современной диагностической аппаратурой.
Кардиологическое обследование прошли уже шестьдесят детей. Кроме того, специалисты провели комплексное обследование пациентов, а также провели несколько срочных операций.
Фото взято: https://likarni.com/files/node_complex/rasshirennaja-programma-zdorovoje-serdce-i-sosudy-ot-doctor-sam.jpg
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