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Можно ли провести капремонт раньше срока?
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Можно ли провести капремонт раньше срока? 

АиФ Архангельск 26 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Капитальный ремонт нашего дома запланирован на 2030 год, платим взносы мы сейчас. Есть ли какая-то возможность провести капремонт раньше этого срока?
Н. Ульянов, Северодвинск
Отвечает председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике Галина Хованская:
— Чтобы не зависеть от сроков ремонта, которые записаны в программе можно перейти на специальный счёт по сбору средств на капитальный ремонт.
При наличии спецсчёта вы управляете сроком ремонта. Когда возникла потребность в ремонте — тогда вы можете взять деньги. Это очень важно. Кроме того вы можете регулировать процесс определения застройщика, то есть выбрать строительную организацию, у которой хороший рейтинг, хорошие отзывы о ней.
Есть проблема сохранности средств — мы видим, что творится в банковской сфере. Нам чуть ли не каждую неделю сообщают о том, что у очередного банка отозвана лицензия.
По моим прогнозам, которые основаны на заключении Фонда реформирования ЖКХ если такие взносы на капитальный ремонт останутся — то «общий котёл» через 17 лет прикажет долго жить.
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