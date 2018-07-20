Можно ли провести капремонт раньше срока?

Капитальный ремонт нашего дома запланирован на 2030 год, платим взносы мы сейчас. Есть ли какая-то возможность провести капремонт раньше этого срока?

— Чтобы не зависеть от сроков ремонта, которые записаны в программе можно перейти на специальный счёт по сбору средств на капитальный ремонт.

При наличии спецсчёта вы управляете сроком ремонта. Когда возникла потребность в ремонте — тогда вы можете взять деньги. Это очень важно. Кроме того вы можете регулировать процесс определения застройщика, то есть выбрать строительную организацию, у которой хороший рейтинг, хорошие отзывы о ней.

Есть проблема сохранности средств — мы видим, что творится в банковской сфере. Нам чуть ли не каждую неделю сообщают о том, что у очередного банка отозвана лицензия.

По моим прогнозам, которые основаны на заключении Фонда реформирования ЖКХ если такие взносы на капитальный ремонт останутся — то «общий котёл» через 17 лет прикажет долго жить.