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Краснодарцы построят универсальную спортивную площадку в Орево
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Краснодарцы построят универсальную спортивную площадку в Орево 

РИА 57 26 минут назад
Фото: РИА 57
ООО Группа Компаний «Юг-Энерго» получило контракт на строительство универсальной спортивной площадки в селе Орево Краснозоренского района. На работы из бюджетов Орловской области и муниципалитета выделено около 4 млн рублей.
Универсальная спортивная площадка появится на улице Первомайский. В состав объекта входят мини-футбольное поле, теннисная и волейбольная площадки (все с искусственным покрытием), круговая беговая дорожка с резиновым покрытием, места для зрителей — металлические скамейки. Площадь отведенного земельного участка — 0,35 гектара.
Работы необходимо завершить до 31 августа 2018 года. Гарантия на спортплощадку — пять лет.
По данным kartoteka.ru, ООО Группа Компаний «Юг-Энерго» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал -10 рублей. Компания выступала исполнителем 159 госконтрактов на сумму 2,134 млрд рублей.
Сообщение Краснодарцы построят универсальную спортивную площадку в Орево появились сначала на РИА 57.
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