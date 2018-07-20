Краснодарцы построят универсальную спортивную площадку в Орево

ООО Группа Компаний «Юг-Энерго» получило контракт на строительство универсальной спортивной площадки в селе Орево Краснозоренского района. На работы из бюджетов Орловской области и муниципалитета выделено около 4 млн рублей.

Универсальная спортивная площадка появится на улице Первомайский. В состав объекта входят мини-футбольное поле, теннисная и волейбольная площадки (все с искусственным покрытием), круговая беговая дорожка с резиновым покрытием, места для зрителей — металлические скамейки. Площадь отведенного земельного участка — 0,35 гектара.

Работы необходимо завершить до 31 августа 2018 года. Гарантия на спортплощадку — пять лет.

По данным kartoteka.ru, ООО Группа Компаний «Юг-Энерго» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал -10 рублей. Компания выступала исполнителем 159 госконтрактов на сумму 2,134 млрд рублей.