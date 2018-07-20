Выводы экспертов: Подростки в Сургуте стали чаще употреблять алкоголь

Подростки Сургута стали чаще употреблять спиртное. Об этом сообщает комиссия по делам несовершеннолетних города, которая приводит цифры за первое полугодие 2018 года.

«На 33,7% увеличилось количество рассмотренных дел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С 59 до 89 — за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потенциально опасных психоактивных веществ в возрасте до 16 лет», — приводит статистику начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Сургута Наталья Танева.

По сведениям экспертов, несовершеннолетние горожане теперь и чаще появляются в состоянии опьянения в общественных местах. Отвечают за такие правонарушения детей их родители, передает «СТВ».

В этом году зафиксированы почти 650 случаев, когда взрослых оштрафовали за неподобающее поведение несовершеннолетних. Это на треть больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Общественная организация «Работающая молодежь Сибири» еще в мае возобновила сбор подписей в поддержку «сухого закона» в ХМАО . Активисты настаивают на полном запрете продажи спиртного в жилых зонах населенных пунктов региона. Продавать алкоголь они предлагают в специализированных торговых точках, расположенных за границами городов и поселков. Пока эта инициатива не нашла поддержку у властей и бизнес-сообщества. По мнению экспертов, это не решит проблему «пьянства» среди подростков.

Между тем в Ханты-Мансийске накануне прошел семинар, где сотрудники департамента экономического развития Югры рассказали о наиболее распространенных нарушениях в сфере торговли алкогольными напитками. Самая серьезная проблема связана с нарушением особых требований розничной продажи алкогольной продукции.

«Многие считают, что можно создать точку общественного питания и под ее видом продавать алкоголь круглосуточно. Мы обращаем пристальное внимание на эти факты, — рассказал начальник управления лицензирования Виталий Костин. — Практика продажи на вынос не допускается. Законом запрещено употребление алкогольной продукции, проданной в объекте общественного питания, за его пределами»

Тем не менее выявить такие нарушения позволяет обычная контрольная закупка. «Мы пока не можем их осуществлять, поскольку нет соответствующего постановления правительства. Но полиция в рамках своих полномочий такие нарушения выявляет. Они сообщают о данных фактах нам, и мы уже привлекаем виновных к ответственности», — уточнил Костин.