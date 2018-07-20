Дорожники приступят к ремонту улицы 60 лет СССР на следующей неделе

Дорожники приступят к ремонту улицы 60 лет СССР на следующей неделе, об этом журналистам «Ноябрьск 24» рассказали в «Севердорстрое». Подрядчики должны получить необходимую документацию от ДМЗ, после чего готовы начать работу. Пока дорожное движение на этом участке остается без изменений. Улицу не будут закрывать и на выходные. Ранее в городской администрации сообщили, что движение по 60 лет СССР от перекрестка с Ленина до Холмогорской будет закрыто на два месяца уже с 20 июля. Завершиться работы должны к 27 сентября. На этот период маршрут движения изменит и общественный транспорт. Автобус №17 будет следовать от улицы Уренгойской по улицам Шевченко и Муравленко. Резервный выезд на время ремонта будут использовать и Ноябрьские пожарные. Расчеты огнеборцев на вызовы будут выезжать через улицу Муравленко.