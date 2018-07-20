Ещё
Плоскостная парковка со шлагбаумом на ул. Южнопортовая стала бесплатной на время профилактических работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плоскостная парковка со шлагбаумом на ул. Южнопортовая стала бесплатной на время профилактических работ 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Изменен режим работы плоскостной парковки со шлагбаумом на ул. Южнопортовая, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
«На плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: ул. Южнопортовая (напротив вл. 3), проводятся профилактические работы. В связи с этим плата за парковку не взимается, а въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае возникновения вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».
Агентство «Москва»: последние новости
В ГД внесен законопроект о дополнительных гарантиях для молодых семей на получение жилья по госпрограмме ТПП России к осени подготовит единый ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии181
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России317
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец9
Умерла жена Высоцкого50
На Украине раскопали могилу ведьмы16
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение