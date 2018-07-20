Плоскостная парковка со шлагбаумом на ул. Южнопортовая стала бесплатной на время профилактических работ

Изменен режим работы плоскостной парковки со шлагбаумом на ул. Южнопортовая, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: ул. Южнопортовая (напротив вл. 3), проводятся профилактические работы. В связи с этим плата за парковку не взимается, а въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае возникновения вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».