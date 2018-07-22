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36 млн рублей сэкономит Удмуртия на сокращении чиновников минкультуры
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36 млн рублей сэкономит Удмуртия на сокращении чиновников минкультуры 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика сэкономит 36 млн рублей за счет сокращения сотрудников регионального министерства культуры и туризма. Оптимизация позволит ежегодно оставлять эту сумму в бюджете региона, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он также отметил, что Минкульт — самое малочисленная структура в правительстве региона.
Напомним, что ранее сообщалось о грядущих сокращениях в региональных ведомствах. Так, они уже начались в министерстве экономики Удмуртии.
Кроме того, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин подписал постановление о реорганизации в министерстве промышленности и торговли. Согласно документу, у главы ведомства останется 2 заместителя вместо 3. Одного из двух заместителей лишится и председатель комитета по делам ЗАГС.
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы об изменениях в структурах Минприроды и Минздрава. В каждом ведомстве останется по два заместителя.
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