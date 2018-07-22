36 млн рублей сэкономит Удмуртия на сокращении чиновников минкультуры

Он также отметил, что Минкульт — самое малочисленная структура в правительстве региона.

Напомним, что ранее сообщалось о грядущих сокращениях в региональных ведомствах. Так, они уже начались в министерстве экономики Удмуртии.

Кроме того, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин подписал постановление о реорганизации в министерстве промышленности и торговли . Согласно документу, у главы ведомства останется 2 заместителя вместо 3. Одного из двух заместителей лишится и председатель комитета по делам ЗАГС.