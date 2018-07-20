«Преступление и кощунство»: появившуюся в Архангельске Аллею Славы начали разорять

Месяц назад архангелогородцы высаживали кусты, но кто-то решил забрать их себе

Администрация Ломоносовского округа ищет похитителей кустов на улице Воскресенской. Растения появились у домов № 8–12 месяц назад, жители сами посадили саженцы, которые Архангельск получил после победы в акции «Аллеи славы». Обнаружили пропажу горожане в четверг.

— Смотрели как приживаются посаженные деревца, рыхлили землю и вот что мы увидели… Выкопано порядка 30 растений! И это только на половине участка! — пишет архангелогородка Маргарита Кузнецова.

На месте побывал заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин . Его произошедшее искренне возмутило.

— Это преступление и кощунство. Люди голосовали, добились победы в акции, сами участвовали в посадке. Ущерб нанесен и материальный, и моральный, поэтому администрация Ломоносовского округа уже готовит обращение в полицию. Конечно, всем, кто своими руками высаживал кусты и деревья, приходил поливать, обидно видеть, что другие горожане считают приемлемым выкопать саженцы для собственных нужд, — отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Администрация Архангельска просит жителей города, и в первую очередь, домов № 10 и 12 по ул. Воскресенской, которые видели, кто и когда совершил преступление, сообщить об этом по тел. 68–31–61, 68–37–63, 68–37–62.