Суд объявил перерыв по делу выдвигавшегося в мэры Москвы Михаила Балакина до 23 июля

Михаил Балакин не смог пройти муниципальный фильтр — обязательное условия для участия в гонке за пост мэра Москвы, поскольку три муниципальных депутата, отдавших свои подписи в пользу кандидата, позднее отозвали их.

"На данный момент Мосгорсуд провел исследование всех необходимых документов и опросил все заинтересованные стороны, в том числе свидетелей, представителей Мосгоризбиркома. Я думаю, что к понедельнику будет вынесено справедливое решение. Суд объявил перерыв до 9:30 утра понедельника", — сказал Балакин.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили ТАСС, что перерыв был объявлен по просьбе прокурора для того, чтобы он смог подготовить соответствующее заключение.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также подтвердил данную информацию. «Балакин просит отменить наше решение об отказе и зарегистрировать его [кандидатом в мэры]. Мы против этого заявления и возражаем, нашу позицию мы довели суду, принятое нами решение поддерживаем и считаем его правильным. Суд объявил перерыв до понедельника. Суд допросил по нашему ходатайству трех свидетелей-депутатов, которые просили не учитывать их подписи за Балакина», — пояснил позицию представитель ответчика.

Чем известен Михаил Балакин

Компания " СУ-155 " была создана в 1993 году Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя . Финансовые проблемы начались в конце 2014 года, компания имеет просроченные обязательства перед дольщиками в 14 регионах России . В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось федеральное правительство, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии АКБ «Российский капитал» , который выступил в роли банка-санатора. Достройка объектов продолжается.

По итогам 2017 года Балакин задекларировал наименьший доход среди депутатов столичного парламента — 52 тыс. рублей.