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Решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы обжалуют в ВС
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Решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы обжалуют в ВС 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия намерена обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-главу СУ-154 Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы, сообщил РИА Новости член столичного избиркома Дмитрий Реут.
Балакин подавал для регистрации кандидатом 112 подписей из 111 округов при необходимых 110 подписей из разных округов. Двенадцатого июля Московская городская избирательная отказала ему в регистрации, поскольку в избирком поступили заявления от трех депутатов, которые просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата Балакина.
В понедельник Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать Балакина кандидатом в мэры.
"Мы не согласны с решением Мосгорсуда. Мы намерены в течение пяти дней, до понедельника, обжаловать это решение", — сказал Реут РИА Новости во вторник.
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