Решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы обжалуют в ВС

Балакин подавал для регистрации кандидатом 112 подписей из 111 округов при необходимых 110 подписей из разных округов. Двенадцатого июля Московская городская избирательная отказала ему в регистрации, поскольку в избирком поступили заявления от трех депутатов, которые просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата Балакина.

В понедельник Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать Балакина кандидатом в мэры.

"Мы не согласны с решением Мосгорсуда. Мы намерены в течение пяти дней, до понедельника, обжаловать это решение", — сказал Реут РИА Новости во вторник.