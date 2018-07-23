Мосгоризбирком обжалует решение суда в отношении Михаила Балакина

Как напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов , в понедельник Мосгорсуд отменил решение МГИК об отказе в регистрации Балакина кандидатом на должность мэра и обязал зарегистрировать его в течение пяти дней.

"Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию", — сказал Горбунов "Интерфаксу"

Он также напомнил, что Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов при необходимых для регистрации 110. Однако трое депутатов написали заявление с просьбой признать их подписи недействительными.

"Эти подписи были признаны недействительными на основании п.18 ст.34 Избирательного кодекса Москвы", — отметил председатель Мосгоризбиркома.

В соответствии с этим пунктом запрещается «принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме».