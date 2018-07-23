Мосгоризбирком обжалует решение суда в отношении Михаила Балакина 

Мосгоризбирком (МГИК) обжалует в Верховном суде решение Московского городского суда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, выдвинутого партией «Союз горожан».
Как напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, в понедельник Мосгорсуд отменил решение МГИК об отказе в регистрации Балакина кандидатом на должность мэра и обязал зарегистрировать его в течение пяти дней.
"Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию", — сказал Горбунов "Интерфаксу".
Он также напомнил, что Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов при необходимых для регистрации 110. Однако трое депутатов написали заявление с просьбой признать их подписи недействительными.
"Эти подписи были признаны недействительными на основании п.18 ст.34 Избирательного кодекса Москвы", — отметил председатель Мосгоризбиркома.
В соответствии с этим пунктом запрещается «принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме».